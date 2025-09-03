ママ友が欲しい！近所に友達がいないワーママに朗報｜価値観の違いですか？【ママリ】

3歳の娘と夫と都内に暮らす主人公のはるかは、フルタイムで働くワーママ。職場復帰し、子どもも保育園に通い、ようやく生活も落ち着いてきましたが、近所に友達がいないという悩みを抱えていました。そんななか、朗報が舞い込みます。

はるかは、3歳の娘・かのんを育てながら事務員としてフルタイムで働く、30歳のワーママです。

夫のえいじは、営業職のサラリーマン。家族3人で幸せな生活を送るはるかですが、「近くに友達がいない」という悩みを抱えています。

大学卒業後に上京したはるかは、誰も知らない土地でえいじと出会い、結婚します。妊娠・出産を経て職場に復帰し、ようやく自分の時間が持てるようになってきました。

友達がいない！という切実な悩み。大人になってからの新たな友達作り、なかなか難しいですよね。朗報とはいったい何なのでしょうか。

価値観の違い、あなたは許せる？

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

