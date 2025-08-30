中国の港湾都市、天津で、上海協力機構（ＳＣＯ）の首脳会議が開かれる/Visual China Group/Getty Images

中国・天津（ＣＮＮ）独裁者、ポピュリスト、友好国と敵国、欧州で戦争を仕掛ける強権国家、そして世界最大の民主主義国家の指導者。これら全てが今週末、中国の習近平（シーチンピン）国家主席の主催する首脳会議に臨む。この会議は、西側諸国に対抗できるグローバルリーダーとして中国をアピールすることを目的とする。

アジアと中東の首脳と代表団は、３１日から中国の港湾都市天津で、上海協力機構（ＳＣＯ）の２日間にわたる首脳会議に出席する。ＳＣＯは地域的な安全保障の枠組みで、習氏とロシアのプーチン大統領が世界の勢力均衡を自国に有利に導くための重要な拠点として浮上した経緯がある。

中国当局は、今回の首脳会議をＳＣＯ史上最大規模のものと宣伝している。トランプ大統領率いる超大国米国が同盟関係を揺るがし、世界的な貿易戦争を仕掛けている今、習氏は華やかな外交の舞台を通じて、中国を安定的かつ強力な代替指導者としてアピー​​ルすることになる。

この首脳会議の数日後には、北京で大規模な軍事パレードも開催される。このパレードでは急速に発展する中国の軍事力という、異なるメッセージが発信される予定だ。プーチン氏と親ロシア派のセルビアのブチッチ大統領、スロバキアのフィツォ首相といった欧州各国首脳に加え、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記やミャンマー国軍のミンアウンフライン最高司令官といった独裁者も出席する。

プーチン氏は到着に先立ち、中ロのパートナーシップを世界の「安定の力」と称賛。また中国国営新華社通信への書面のインタビューでは「公正で多極的な世界秩序を構築するというビジョンにおいて（中ロ）両国は一致団結している」と述べた。この発言は、米国主導の世界秩序から不当に不利益を被っているとする両国の認識と、そうした現状の見直しに取り組む姿勢とを示唆する。

中国、ロシア、インド、イラン、パキスタン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタンを含むＳＣＯ加盟国は、世界の広大なエネルギー資源を管轄し、世界人口の約４０%を統治する。

首脳会議のゲストらは、国家間の対立や政治体制の大きな違いを抱えている。このため、このグループはあまりにもばらばらで効果がないという批判も生じているが、それは同時に習氏のメッセージを強調する役割を果たすかもしれない。

「中国は、自国がユーラシアにおいて不可欠な主催者だということを示したいと考えている。ライバル国を同じテーブルに着かせ、大国間の競争を管理された相互依存に転換できる能力を持っていることを伝えたいのだ」と、パキスタン・ラホール大学安全保障・戦略・政策研究センター所長のラビア・アクタル氏は述べた。

「その見方は明白だ。中国は単に地域秩序形成の参加者というだけでなく、主要な設計者であり、ホストでもある」

ＳＣＯは中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン間の地域安全保障協力に重点を置くグループとして２００１年に設立されて以来、その規模と範囲を拡大している。