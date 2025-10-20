スティーブ・ジョブズ、カリフォルニア州ケータイ Watch

2026年発行の「アメリカン・イノベーション」1ドル硬貨 米造幣局が公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 米国造幣局が2026年発行の1ドル硬貨プログラムのデザインを公開した
  • アイオワ州、ウィスコンシン州、カリフォルニア州、ミネソタ州の1ドル硬貨
  • 革新精神や個人・団体による先駆的な取り組みを称えることを目的としている
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 国分太一 人権救済申し立てへ
  2. 2. 「モームリ」運営会社に家宅捜索
  3. 3. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  4. 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
  5. 5. 棺のフタを開けた遺族「おえっ」
  6. 6. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  7. 7. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
  8. 8. 日本のレアアース戦略が「進展」
  9. 9. 高橋藍 セクシー女優と二股報道
  10. 10. 渡邊渚とNHKの間でトラブルか
  1. 11. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
  2. 12. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  3. 13. 村上の結婚 マツコが保証人に
  4. 14. 桐谷さん不満か 暴露が波紋呼ぶ
  5. 15. 小野田氏が開けた パンドラの箱
  6. 16. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
  7. 17. カニ給食 6年生が1人1匹味わう
  8. 18. 高市首相の夫「ステルスで支援」
  9. 19. 菅義偉氏に「辛い」の声が殺到
  10. 20. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
  1. 1. 国分太一 人権救済申し立てへ
  2. 2. 「モームリ」運営会社に家宅捜索
  3. 3. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
  4. 4. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  5. 5. 小野田氏が開けた パンドラの箱
  6. 6. カニ給食 6年生が1人1匹味わう
  7. 7. 「ぶっ殺す!」6分で8人を殺傷
  8. 8. 夫が隠していたのは元恋人の遺体
  9. 9. 昨日飲み会 3歳児が保育園で告白
  10. 10. 「アンカー」52万台を自主回収へ
  1. 11. 山本太郎氏 連立をピー音酷評
  2. 12. 情報流出「トイレでUSB拾った」
  3. 13. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
  4. 14. 400人売春事件 凄絶イジメを告白
  5. 15. 徳島大学の男性遺体 死因が判明
  6. 16. 施設で入浴介助受けた女性、高温の湯船に入れられ死亡…通常より２０度高い６０度の設定
  7. 17. モームリ 元従業員が実態を告発
  8. 18. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
  9. 19. 抵抗不能にさせ患者に性的暴行か
  10. 20. 田原氏、次回放送で謝罪の予定
  1. 1. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  2. 2. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
  3. 3. 高市首相の夫「ステルスで支援」
  4. 4. 日本テレビ「月曜から夜ふかし」BPOが放送倫理違反の判断
  5. 5. 母が死去 通帳から700万円消える
  6. 6. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  7. 7. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
  8. 8. 美智子さま 胸に秘めた心残り3つ
  9. 9. 家出ても無意味 毒親と関係断つ
  10. 10. 情報番組で吉村氏批判 炎上の訳
  1. 11. 「タレント議員」不要論が再熱
  2. 12. 安倍元首相の「最後の投稿」話題
  3. 13. 新幹線で子連れ母がまさか 凍る
  4. 14. 夫婦で年金月40万 83歳の暮らし
  5. 15. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
  6. 16. 高市首相の誕生でメルカリに異変
  7. 17. 恩忘れない 石破氏が公明に謝意
  8. 18. 高市首相「国民の安全に万全を期す」…北朝鮮の弾道ミサイル発射受け小泉防衛相らに指示
  9. 19. 高市氏 副大臣に裏金議員起用へ
  10. 20. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  1. 1. 日本のレアアース戦略が「進展」
  2. 2. 「野人化」した3歳児 議論に
  3. 3. 北朝鮮 日本海側にミサイル発射
  4. 4. 「日本キムチ」独で報道 物議に
  5. 5. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
  6. 6. J&Jの製品でがん発症か 英で提訴
  7. 7. 韓国人の旅行 富士宮市が38倍に
  8. 8. 韓国政府のサーバールームで爆発
  9. 9. カンボジアは「要注意国」扱い
  10. 10. 「女安倍」高市総理に韓が不安視
  1. 11. 3歳を路上に放置し育てる 中国
  2. 12. TikToker殺害 日本も必ず起きる
  3. 13. 金塊盗む? パリ博物館の女を拘束
  4. 14. 女性の方が片頭痛を経験する理由
  5. 15. 仏サルコジ元大統領 正式に服役
  6. 16. サルコジ元大統領 禁錮5年の判決
  7. 17. 韓国 中国に技術逆転されたか
  8. 18. 韓国女優 娘の100日祝い写真話題
  9. 19. Tumblr買収は「最大の失敗かも」
  10. 20. 日本の祭りと居酒屋に外国人感動
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 高市政権の命運 時限爆弾のよう
  3. 3. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
  4. 4. 「モラハラ筑前煮男」が大バズり
  5. 5. 数百万円損?「隠れ年金」の実態
  6. 6. 「涙目おにぎり」フリー素材に
  7. 7. 沼津アーケード名店街に新ランドマーク、複合施設に着工　2028年度完成へ
  8. 8. ふるさと納税の返礼品に日産GT-R
  9. 9. ドジャース 地元ファンに波紋
  10. 10. 大阪の一等地 270億もガラガラか
  1. 11. 中国バッテリーメーカー自主回収
  2. 12. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  3. 13. 「チェキ」シリーズ新製品、来月発売…自撮り用のインカメラ搭載
  4. 14. 韓スタバ激怒 非常識な迷惑行為
  5. 15. 新人のほうが160円高い 即行退職
  6. 16. ネスレ システム障害で受注停止
  7. 17. 「汁なし麺」人気拡大の背景
  8. 18. 秋葉原 静かに進行する中国化
  9. 19. 廃墟化? 噂の代官山を実際に歩く
  10. 20. 「そばチェーン」人気集める理由
  1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
  2. 2. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  3. 3. Anker 対象製品の回収を開始
  4. 4. 「ChatGPT アトラス」の実力は
  5. 5. 従来のドラレコとの違いに驚き
  6. 6. KDDIのデータセンター 開業へ
  7. 7. Win10使い倒せる 救世主が登場
  8. 8. 漫画「コブラ」の人型ロボに驚き
  9. 9. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  10. 10. 薄いスマホ 売れないモデルは
  1. 11. 理想を叶えるコードレス掃除機
  2. 12. MacBook Pro 発表会なしのウワサ
  3. 13. M5チップ搭載「iPad Pro」登場
  4. 14. 「マイナ免許証」取得で混乱も
  5. 15. レノボ 個人向けスマートグラス
  6. 16. 折りたたみiPhone 成功するには
  7. 17. Meta AIグラスが海外で話題に
  8. 18. GoogleのAIマジすごい 機能解説
  9. 19. Anker「大特価」で41%オフも
  10. 20. コスパNo.1? HUAWEIの新作発表
  1. 1. 岡本和真MLB挑戦へ 阿部監督は
  2. 2. 岡本和真のメジャー移籍を容認
  3. 3. 大谷翔平の巨額投資 ド軍は元?
  4. 4. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
  5. 5. 中日・柳裕也 不倫報道を謝罪
  6. 6. ジーター氏が大谷に辛口発言
  7. 7. 大谷 ポストシーズンHR8本に驚き
  8. 8. MLBのチケット 異常な高騰
  9. 9. 大谷翔平超え? の絶好調男に震撼
  10. 10. 契約解除の河村へ 93文字エール
  1. 11. F1 角田を糾弾した選手に疑問が
  2. 12. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
  3. 13. 岡本獲得の切り札 松井秀喜氏か
  4. 14. 真美子さんだけ白い 注目集まる
  5. 15. 日本ハム 石川らに戦力外通告
  6. 16. 巨人がドラ1位公表「竹丸和幸」
  7. 17. 止めるの不可能? 14試合24得点FW
  8. 18. MLBのWS 大谷翔平に登板機会は
  9. 19. 大谷の元同僚がエンゼルス監督に
  10. 20. 落とし穴? ド軍にファン離れ危惧
  1. 1. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  2. 2. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
  3. 3. 高橋藍 セクシー女優と二股報道
  4. 4. 渡邊渚とNHKの間でトラブルか
  5. 5. 村上の結婚 マツコが保証人に
  6. 6. 桐谷さん不満か 暴露が波紋呼ぶ
  7. 7. 高橋藍に交際報道 ホテル密会か
  8. 8. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
  9. 9. 菅義偉氏に「辛い」の声が殺到
  10. 10. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
  1. 11. 新垣結衣と星野源 夫婦で隠居か
  2. 12. 松村北斗との流出騒動乗り越える
  3. 13. 矢沢永吉 名門料亭とトラブルか
  4. 14. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
  5. 15. 車椅子姿の自民議員に SNS騒然
  6. 16. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
  7. 17. せいや 高速道路で交通事故
  8. 18. 高速で事故 せいやが死にかける
  9. 19. 安達祐実 新恋人と半同棲生活か
  10. 20. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
  1. 1. 夫婦の営みなく 妻が後悔した話
  2. 2. 思わずときめく マック新作パイ
  3. 3. マスク崩れしにくいコスメ、それってホント？ 第一三共ヘルスケアが挑む「感覚の見える化」実験とは
  4. 4. 40・50代救う? しまむら新作
  5. 5. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
  6. 6. 家出ても無意味 毒親と関係断つ
  7. 7. 「超パパ」の自信が14時間で崩壊
  8. 8. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
  9. 9. 会社員の日常 4年前の絶望を語る
  10. 10. 40・50代「白髪ぼかしヘア」紹介
  1. 11. アニメ「異世界放浪メシ2」見所
  2. 12. 駅員が「犯人扱い」される話
  3. 13. 同居の話を進める義母に嫁が呆れ
  4. 14. GUとrokhのコラボ 3弾が登場
  5. 15. ハッピーターン味のポテチが登場
  6. 16. 星野リゾート山形初進出 温泉旅館「界 蔵王」2026年秋開業
  7. 17. ZARAの黒ワンピが大人コーデに
  8. 18. BTSのジョングク 新動画が公開
  9. 19. 時短で 3COINSのバンスクリップ
  10. 20. 「アイムドラえもん」新作グッズ