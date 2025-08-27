フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」（火曜深夜0・01）に出演。男性共演者のファンから寄せられるコメントについて語った。

この日は「SNSストレス賢者会談」と題し、SNSで目にした自身へのイラっとする書き込みについてトーク。“令和のあざと女王”と呼ばれる森は、その一例として「○○くん狙わないでください」というコメントを紹介した。

そのほかにも「○○くんと共演してましたよね？距離近くなかったんですか？」「そっちにばっか寄ってましたよね？」「公私混同しないでください」という声が寄せられるという。共演者には気を遣っているといい、「寄ってないし、むしろ離れてると思う」も語った。

自身の“あざとい”キャラについても「私って“あざとい”をやればやるほどお仕事じゃないですか」と前置きし、「もはや、やってない時の方が警戒してほしい」とぶっちゃけ。共演した村重杏奈から「あっ逆に？素の時の方がガチってことだよ的な？」という声が上がると、「そう。そこまで分析するなら読み取ってほしいと思う」と口にしていた。