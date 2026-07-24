専門店が続々登場するなど、モーニング人気が高まっている。手頃な価格で朝食を楽しめるだけでなく、ひとりでのんびり過ごせるのも魅力。そこで朝活の達人に、味もコスパも満足な「進化系モーニング」を教えてもらった。【写真】マニアが厳選！ヘルシーから和風までお得すぎるモーニング価格以上の満足度あり食品や光熱費など、暮らしにまつわるあらゆるものの値上げが続く昨今。外食も例外ではなく、「気軽にランチを楽しみ