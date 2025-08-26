ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2025年8月26日にXで、「胎児のエコー写真」の出品を禁止したメルカリの発表を受け、この写真が売買される目的について自身の見解を示した。この内容に対し、「恐ろしい」「世も末だな」などの声が寄せられている。

メルカリは25日付の発表で、「胎児のエコー写真及びそれに類するもの」の出品・販売を禁止すると報告。9月1日以降、これらの商品を事務局が確認した場合は順次削除するとしている。

この内容を報じた記事を受け、ひろゆき氏は8月26日、「胎児のエコー写真が売買される理由が、記事には書いてないけど、『こどもが出来ちゃったから堕胎費用ください』と女性が言う為のアイテムという説を聞いたんですが、合ってます？」とXでコメントした。

この投稿に対し、「マジか...。世も末だなぁ〜」「だとしたら恐ろしすぎる...」「そりゃ出品できない」「事実だったら胸糞すぎる」「恐ろしい世の中ですな」「世も末、という言葉がでてきてしまうよ...」「世も末すぎるだろ...」などの声が寄せられている。