¡Ö°§»¢¤·¤Ê¤¤ÀèÇÚ¡×Ë½Ïª¤ÇÇÈÌæ¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÈÆÃÄê¡É¤µ¤ì¤¿µì¥¸¥ã¥Ë¤ÎÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡8·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¤¿Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡£¤½¤³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¤¿¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°§»¢¤·¤Ê¤¤ÀèÇÚ¡×¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤Î¾×·âÅê¹Æ
¡Ö°§»¢¤·¤Ê¤¤ÀèÇÚ¡×¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±
¡ÔºÇ¶á¡¢¿¦¾ì¤Ë°§»¢¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬¿ô¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¦¡©¡Õ¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿Ê¿Ìî¡£¡ÔÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Õ¤È¡¢°§»¢¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ô¤Æ¤«¤¤¤¿¤Ê¡¼¾Ð °§»¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëÀèÇÚ¾Ð¡Õ¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤¬Ã¯¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÀèÇÚ¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÌÀ¸À¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆÍÁ³¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±È¯¸À¡£¤³¤Î²óÅú¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô±¢¸ý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ê¤Î¤¬ÄË¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê´¶¤¸°¤¤¸À¤¤Êý¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Äº£ÅÙ¤«¤é¸«ÊýÊÑ¤ï¤ë¤ï¡Õ
¡ÔÈãÈ½¤·¤¿¤¤¤Ê¤éÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤¹¤ì¤Ð¡©¡¡±¢¤Ç¥³¥½¥³¥½´¶¤¬·ù¤À¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢Çò¤±¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°§»¢¤·¤Ê¤¤¡ÈÀèÇÚ¡É¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤ä¡¢Ê¿Ìî¤¬°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡ËÆþ½êÁ°¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥í¡¼¥«¥ëÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBOYS AND MEN¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÌ¿¤Ï¤ä¤Ï¤êSTARTO¼Ò¤ÎÀèÇÚÀâ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ê¤É¿Â»ÎÅª¤Ç¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌÚÂ¼¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÈÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¡É¤È¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤ÎÏ²¼¤Ç¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ°§»¢¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤ÌÜ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤ò¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¡á°§»¢¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¥¥à¥¿¥¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©¡Õ¡ÔÌÚÂ¼ÂóºÈ¤À¤Ê¡£¤â¤¦»öÌ³½ê¼¤á¤¿¤«¤é¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡Õ¡ÔÁÆÉÊ¤ÎÏÃ¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ¤È¡¢°ìÊýÅª¤ËÃÇÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê¿Ìî¼«¿È¤Ï¡ÈÀèÇÚ¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¡É¤É¤³¤í¤«¡È¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¡É¤«¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ÇÌ¾Á°¤òµó¤²¤é¤ì¤¿·Á¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£±½ÏÃ¤â¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡½¡½¡£