キタキターーーッッ！【マクドナルド】ハワイアンな見た目にきゅん♡「限定商品」
夏のお楽しみ【マクドナルド】のハワイキャンペーン。今年もリゾート気分を楽しめるユニークなメニューが揃っています。今年の「ハワイアンバーガーズ」には3種類のハンバーガーが登場。また、ハンバーガーとセットで楽しみたい新作フロートも気になるところです。そこで今回は、マクドナルドの夏を代表する「限定商品」をチェック。
ビジュアル◎ 真夏にぴったりな新作フロート
海のように澄んだブルーのドリンクと真っ白なソフトクリームがリゾート気分を演出する「マックフロート® ブルーハワイ 2025」。今だけ限定のハイビスカスがデザインされたカップも、ドリンクの色合いによく映えてとても華やかです。ソフトクリームと炭酸による爽やかな甘さは、暑い日もゴクゴク飲みたくなりそう。
こんなところにもハイビスカスを発見！
ハワイアンバーガーズの定番メニュー「ガーリックシュリンプ」。ハワイ料理の定番メニューであるガーリックシュリンプをマクドナルドで楽しめるのは、1年でもこの時期だけ。ぷりぷりのエビカツとガーリックが効いた特製ソースの組み合わせは、毎年食べたくなるようなクセになる味わいです。
毎年大人気の【マクドナルド】の「限定商品」。今年もラインナップが充実しているので、まだ食べたことがない人も毎年食べている人も、マクドナルドでハワイ気分を楽しんで！
writer：河合 ひかる