矢沢永吉『日曜日の初耳学』でYAZAWA節全開！「口に出して自分で自分を追いつめる。だから口に出す」

矢沢永吉が、8月24日22時からMBS/TBS系にて放送される『日曜日の初耳学』に登場。林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」に出演する。

■ソロデビュー50周年「あっという間でした」

今回のゲストは、ソロデビュー50周年を迎えた“世界のYAZAWA”こと矢沢永吉。矢沢といえば、日本人ロックアーティストとして初めて日本武道館でライブを行い、東京ドーム公演の日本人最年長記録を持つロック界の“トップ・オブ・カリスマ”。5月には、日本音楽業界発展の功績を称えられ、日本版グラミー賞『MUSIC AWARDS JAPAN』にて「MAJ Timeless Echo」を受賞。9月には、75歳にして最新アルバム『I believe』をリリースする。

18歳のときに無一文で広島から上京し、歌ひとつで人生を切り開いてきた。自身の半生を綴った累計発行部数200万部の大ベストセラー『成りあがり』でも多くの人々を勇気づけ、背中を押してきたそのYAZAWA節が、インタビューでも炸裂。

ソロデビュー50周年の節目について「今は“ワオ！ 50年やってるよ”みたいな感じですけど、町から町へ、ライブやって酒飲んでまたライブやって…ってやってたら、あっという間でした」と冒頭からYAZAWA節全開で、「口に出して自分で自分を追いつめる。だから口に出す」「人生は失うものを増やしていくゲーム」「絶対に上に行かなきゃいけないと思っちゃう」と熱い言葉が溢れ出す。

矢沢の本音を引き出すため、林が今回準備したのが「YAZAWA伝説の真偽検証」。ライブが終わると楽屋に戻らず即帰宅など、豪快すぎる“YAZAWA伝説”の真偽を本人に直撃。その結果、伝説よりも奇なる衝撃の真実が明かされる。

■“ビジネスマン”の顔も！「欲がないと無理ですよね。夢だけじゃ」

さらに、数々の常識を打ち破ってきた矢沢の“ビジネスマン”の顔にも迫る。矢沢のライブの代名詞ともなっているタオル投げ＆肩にバスタオルを掛けて歌う定番スタイルの誕生秘話や、約10年前、他に先駆けて電子チケットを導入した当時の裏話。そして、業界のタブーとされてきた著作権ビジネスの確立。「欲がないと無理ですよね。夢だけじゃ」「この時代が来てるかもしれないという勘。それに乗りたい」という矢沢の鋭いバランス感覚が明かされていく。

■熱烈なYAZAWAファン・鈴木京香がVTRで登場！

そして、100人を超える芸能界のYAZAWAファンの中から、鈴木京香がVTRで登場。以前、自身が「インタビュアー林修」に出演した際に挑戦した“YAZAWAのマイクパフォーマンス”について、誰もが気になる裏話を本人に直接質問。「スターってこういう人を言うんだなって…」と頬を染め、熱い想いを打ち明ける少女のような鈴木の姿も必見だ。

ファンと共に50年を歩んできた矢沢。そんな彼が大切にする場は、やっぱりライブ。世界のYAZAWAが考える“いいステージ”の条件とは？ 時代とともに変化していくファンの想いに応えるため、旧来のファンに“力を貸してほしい”とお願いしたこととは？ 一度は「もう出さない」と決めた新アルバムを、2025年にリリースするに至った想いも率直に語る。

