“ガンプラ”で知られるバンダイスピリッツが9月、静岡市内にオープンさせる「プラモデルの魅力を体験できるミュージアム」が20日、報道陣に初公開されました。そこではどんな体験ができるのでしょうか？



プラモデル市場で不動の人気を誇るガンダムシリーズのプラモデル、通称“ガンプラ”。



2025年、発売から45周年を迎え、これまでの累計出荷数はなんと驚異の8億個。いまや日本だけでなく世界中で愛されるガンプラですが、実は、そのほとんどが静岡市葵区長沼の「バンダイホビーセンター」で作られています。





2006年に現在の場所に移転以降、“静岡から世界”に ガンプラ を送り出してきましたが…、収まることを知らない人気に応えるため最新鋭の設備を備えた新工場を先月24日から稼働させたのです。20日は工場内も特別に公開され ガンプラ が製造される様子を間近で取材することができました。（澤井 志帆 キャスター）「こちらが バンダイ スピリッツの工場の中です、思ったより広いですね。ここで作られた ガンプラ が世界中に届けられるんですね」新工場は3階建てで、白を基調とした内部は広々としてて開放的。これまでは一部の製造工程を工場とは別の場所で行っていましたが、新たな工場では“生産から出荷まで”をすべて工場内で完結させられることが大きな強みとなっています。この夏、さらなる進化を遂げた バンダイ スピリッツですが、これまでにない新たな取り組みも…。それは9月2日に一般の人たちが「プラ モデル の魅力を体感できるミュージアム」を新たにオープンさせるのです。（澤井 志帆 キャスター）「来月2日から稼働する バンダイ ホビーセンターミュージアム。オープン前ですが、きょうは特別に中に入れるということなので、これからプラ モデル の世界を堪能していきたいと思います」ミュージアムは新工場の中に併設され、プラ モデル 歴史 を学びながらその魅力に触れることができます。20日は メディア 向けの先行公開ということで、オープン前のミュージアムを一足先に体験。 バンダイ スピリッツプラ モデル 公式アンバサダー「リンクルプラネット」のメンバーに案内してもらいました。ミュージアム一番の目玉は！？（公式アンバサダー リンクルプラネット）「こちらではデザイナーIDをかざし自分の情報を登録しプラモテストを受けられるブース」（澤井 志帆 キャスター）「自分だけのオリジナルプラ モデル をつくれるということですね」このミュージアムでは、来場者一人一人が「プラ モデル デザイナー」になって、プラ モデル 開発の工程を体験して学びながら、“オリジナルのプラ モデル ”をつくることができるのです。“プラモづくり”のスタートは「モデリングエリア」から。ここでは「ガン ダム 」のほか 恐竜 など3種類から基本となるモデリングを選び全体のコンセプトを定めてプラ モデル の形を設計し、“プラ モデル の完成像”を決めることになります。今回はガン ダム を作ることにしましたが…。（澤井 志帆 キャスター）「すごい、実際にリアルタイムで確認できるですね」（公式アンバサダー リンクルプラネット）「バランスを整え作っていく」頭や腕の大きさ、機体のフォルムを自分好みに決めることができます。コンセプトが決まったら次は「カラーリングエリア」へ。（公式アンバサダー リンクルプラネット）「モデリングしたプラモも色を決めていく」（澤井 志帆 キャスター）「もっとオリジナリティーを出せるんですね」ここはプラ モデル の配色を決める場所で、各パーツごとに好きな色を選ぶことができます。そして、最後は「パッケージエリア」。ここではプラ モデル のコンセプトを視覚的に伝える“パッケージ”をデザイン。ガン ダム のポーズや背景などを選んで“商品の顔”となるオリジナルプラ モデル のパッケージが完成です。そして、完成したオリジナルパッケージは持ち帰ることができます。（澤井 志帆 キャスター）「うれしい 世界に一つだけのパッケージなんですね やったー」さらに、ミュージアム限定のプラ モデル ももらえるといううれしい特典つきの「 バンダイ ホビーミュージアム」9月2日にオープンですが、完全予約制となっていて、公式サイトからチケットを購入できるということです。出口には…。（澤井 志帆 キャスター）「私が作ったの。ここにみなさんが作ったデザインが表示 プラ モデル を作る体験が一からでき、ファン以外も楽しめる施設です」静岡市で生み出され世界中から愛される“ ガンプラ ”。ミュージアムのオープンによってその魅力がさらに多くの人に伝わりホビーの街・静岡が世界に注目されることが期待されています。