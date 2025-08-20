感謝祭、キター！！【ニトリのN+】で狙いたい期間限定「お値下げアイテム」

【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】にて、待望の「夏の感謝祭」が開幕！ 気になっていたアイテムが、期間限定の値下げ価格でGETできるチャンスが到来しました。そこで今回は、N+で今狙いたい注目のお値下げアイテムをピックアップ。N+の名品としてヒットを記録している人気パンツや秋口まで頼れるワンピースなど、即ヘビロテしたくなりそうなおすすめアイテムを紹介します。

1枚で華奢見えに期待できる接触冷感ワンピース

【N+】「接触冷感レーヨンワンピースレギュラー丈」\2,190（税込・値下げ価格）

ガバッと着て、1枚でコーデの軸が整うスキッパーネックのワンピース。女性らしいドレープ感のある素材は接触冷感性があるため、まだまだ暑さが残る秋口にも思わず手に取りたくなる一着になるかも。肩のラインを曖昧にした落ち感のあるシルエットや控えめに開いた首元のおかげで詰まって見えにくく、華奢見え効果にも期待できそうです。

大人可愛いボリューム袖ワンピースは晩夏にも

【N+】「ボリューム袖ワンピース」\3,490（税込・値下げ価格）

袖口にタックを入れてボリュームを出した立体的な袖が、1枚で絵になる大人可愛い着こなしを叶えてくれそうなワンピース。適度な落ち感のある素材は「まだ暑さが残る晩夏でも身体にまとわり難く着られる」（公式オンラインストアより）のが嬉しいポイントです。モスグリーンを筆頭にシックなカラーが揃っているので、小物選び次第で秋口まで長く活躍が見込めます。

すっきりキレイめに穿ける名品イージーパンツ

【N+】「マジックベルトストレッチパンツホワイト」\2,690（税込・値下げ価格）

ウエストまわりをサポートする幅広のウエストベルトが特徴的なこちらのパンツは、N+の定番として高い人気を誇る名品。横に伸びるストレッチ素材を使用し、動きやすさやシワになりにくさにこだわった一本です。すっきりとしたシルエットが脚線を美しく見せてくれそう。キレイめに穿きやすいイージーパンツとして、オンオフ問わず頼りにできるはず。

さらさら素材が汗ばむ日にも嬉しい秋色パンツ

【N+】「マジックベルトストレッチパンツサマーライト」\2,690（税込・値下げ価格）

同じシリーズのストレッチパンツからは、暑い日にも気負わず穿きやすい接触冷感・UVカット仕様のタイプも値下げ価格に。ダボついて見えにくい細身のシルエットながら「夏場に快適なさらりとした素材感」（公式オンラインストアより）を採用しているため、ロングパンツに対する億劫な気分が和らぎそう。ブラウン・モスグリーンといった、秋にも頼れるカラーが展開されています。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ