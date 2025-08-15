¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙÌÜ¡×¡¡NHKÃæ·Ñ¤ÇÈ¯¸«¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¶Ê¤ËÁûÁ³¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢Âè10ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2»î¹ç¤ÇÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÈÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£1²ó¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î¹¶·â¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤â»×¤ï¤ºÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤ªÆëÀ÷¤ß¡É¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö»×¤ï¤ºÆóÅÙÌÜ¤·¤¿¾Ð¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Î¹¶·â¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿±ü½Ù¿Î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢°ìÎÝÂ¦¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤éºÇ½é¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤ÎG1¥ì¡¼¥¹Á°¤ËÎ®¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ê´ØÅìÈÇ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î·Ú²÷¤Ê²»¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸«»ö¤Ê±éÁÕ¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤â¶Á¤ÅÏ¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡ÖG1¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¹¤ww¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉíÂ°¤ÎG1¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖG1¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Ï¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¶âÍËÆü¤Ê¤Î¤ËG1¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤ÆÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¡×¡Öº£Æü¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¥¬¥Á¤¹¤®¤Æ¶¥ÇÏ¾ì¤¬Æ¬¤ò²á¤ëww¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤â»×¤ï¤º¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤âG1¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈÄêÈÖ¶Ê¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë