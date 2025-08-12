「オバさんにならないのズルい」蛯原友里、雑誌のアザーカットで見せた美貌に反響！「うっとりします」
モデルの蛯原友里さんは8月12日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『STORY』9月号（光文社）のアザーカットを公開し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】蛯原友里が絶賛を集めたモデルショット
ファンからは「純白えびちゃん」「美しすぎる、、」「歳を重ねてどんどんお綺麗になってます」「綺麗な人はホワイトが似合う」「うっとりします」「オバさんにならないの、ズルいですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「表紙候補だったアザーカット」蛯原さんは「表紙候補だったアザーカット」とつづり、1枚の写真を投稿。「オール白のデニムコーデも素敵でした」とあるように、白いアイテムで統一したコーディネートが透明感を際立たせています。デニムジャケットとノースリーブの間から見える色白の肩がまぶしいです。
「表紙撮影のオフショット」も公開同誌の表紙を務めた蛯原さん。8日には「STORY 表紙撮影のオフショット」とつづり、動画を公開していました。白いワンピースを着用した姿にファンからは「時間が止まってるかのよう」「ずーっとかわいい人がいるんですね」といった反響が寄せられています。気になった人は、誌面もチェックしてみてはいかがでしょうか。
