¡Ö¾ö¤Î±ï¡×¤Ê¤¼Æ§¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡È²È¤òÉî¿«¤¹¤ë¹Ô°Ù¡É¡ÄTikTok¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¤ªºÂÉß¥Þ¥Ê¡¼¡×¤¬¿¼¤¤
¡Ö¤ªºÂÉß¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡×¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤¹¤È°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Hotel Metropolitan Edmont¡¡¸ø¼°TikTok¡Ê@hotelmetropolitanedmont¡Ë¤¬¤ªºÂÉß¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¾ö¤Î±ï¤Ï¤Ê¤¼Æ§¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡©¡Ö¤ªºÂÉß¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¾ö¤Î±ï¤ÏÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¢¦ ¾ö¤Î±ï¤òÆ§¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
±ï¤Ë¤Ï²ÈÌæ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±ï¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î²È¤òÉî¿«¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Å¾ÅÝËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÆ§¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¨¤ª²È¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¡£¸Ù¤°¤Î¤ÏOK¤À¤½¤¦¡ª
¢¦½ÐÅµ¡§Hotel Metropolitan Edmont¡¡¸ø¼°TikTok¡¿°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡© Âç¿Í¤ÎÓÏ¤ß¡Á¤ªºÂÉß¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Á