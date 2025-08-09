タレントの辻希美(38)が9日、自身のインスタグラムを更新。8日に第5子女児を出産したことを報告した。2025年は芸能人の出産報告が相次いでおり、列島が祝福ムードに包まれている。

辻はインスタグラムに7人の家族写真をアップし「2025年8月8日に無事第5子を出産しました 母子共に健康です」と報告。「18年ぶりの小さな小さな女の子です 家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」と明かした。

そして「ついに私も5人の母 これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」と呼びかけた。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚し、同年に第1子となる長女でインフルエンサーの希空（のあ）、10年に第2子男児、13年に第3子男児、18年に第4子男児を出産。第5子は長女と18歳差となる。今年3月3日に第5子妊娠を発表、4月18日には、性別は女児だと公表していた。

2025年は芸能人による出産報告が相次いでいる。2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。

3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第2子女児出産を明かしている。

5月は女優・石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

8月4日にはモデル・タレントの滝沢カレンが第1子出産を報告した。