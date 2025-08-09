海・プールで大活躍ーーーッ！【3COINS】夏っぽ可愛い♡「バッグ & ポーチ」

海やプールなど夏のレジャーに活躍する、可愛くて機能的なバッグやポーチが【3COINS（スリーコインズ）】には複数ラインナップ。軽やかな素材感と涼しげなカラーが、持つだけで気分を上げてくれそうです。コーデのアクセントにもなるので、夏らしいオシャレを楽しみたい日にもぴったり。おすすめのアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみて。

クリアブルーで夏コーデに涼感をプラス

【3COINS】「クリアミニバッグ」\660（税込）

涼しげなクリアブルーが夏らしいミニバッグ。中身が見えるから、小物やタオルのカラーまでコーデの一部として楽しめます。トートバッグと重ね持ちすれば、シャレ見えを狙えそう。クリーンなニュアンスを添えたい、暑い夏のお出かけにぴったりです。

夏っぽ配色が爽やか！ タウンユースにも水辺のレジャーにもぴったり

【3COINS】「チャーム付きバスケットバッグ」\770（税込）

色づかいに遊び心を効かせたバスケットバッグ。爽やかなカラーの編み込みが、さりげなくこなれた雰囲気を引き寄せてくれます。公式サイトでは「汚れを拭き取りやすい素材」と紹介されており、アウトドアや水辺で気軽に使えるのも嬉しいポイント。高さ22 × 幅27 × マチ13cmで、見た目以上に物が入りそう。レジャーからタウンユースまで幅広く活躍します。

濡れた衣類もスタイリッシュに持ち歩ける

【3COINS】「防水加工衣類ポーチ」\660（税込）

白地に格子柄とロゴが映える、クリーンなルックスのバッグ。フロントポケットのオレンジのファスナーもアクセントになっています。内側に防水加工が施されているので、水着や濡れた衣類の持ち帰りにも便利。コンパクトにたためるので、サブバッグとして携帯するのもおすすめです。

スマホを守ってコーデも彩る防滴ポーチ

【3COINS】「防滴スマホポーチ」\550（税込）

海やプールなどで活躍する防滴ポーチ。水滴や汗からスマホを守りつつ、そのまま操作もできるので取り出す手間がなく便利です。ポップなカラーはコーデのアクセントにも。 小銭やアクセサリーなどが入るミニポーチ付きなのも嬉しいポイント。ストラップは取り外しと長さ調整が可能です。イエローとピンクの2色展開。

