東京ディズニーリゾートに「トイ・ストーリー」シリーズのおもちゃの仲間たちが勢ぞろいした、にぎやかで楽しいデザインのポップコーンバケットが登場!

東京ディズニーリゾート「トイ・ストーリー」ポップコーンバケット

価格:3,600円

発売日:2025年7月1日(7月1日(火)から7月2日(水)の期間は、「ディズニー・モバイルオーダー」のみ)

販売店舗:

東京ディズニーランド/トゥモローランド「トゥモローランド・テラス」東京ディズニーランド/トゥモローランド「プラズマ・レイズ・ダイナー」東京ディズニーシー/メディテレーニアンハーバー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」東京ディズニーシー/ロストリバーデルタ「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」東京ディズニーシー/アラビアンコースト「カスバ・フードコート」

「トイ・ストーリー」の世界観がぎゅっと詰まったポップコーンバケット。

肩を組んでいる「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」のフィギュアに加え、「ジェシー」、「ブルズアイ」など、人気キャラクターたちがカラフルに描かれています☆

全面にデザインされた「おもちゃの仲間たち」が、にぎやかで元気いっぱいな雰囲気を演出。

上面にはピクサーボールで遊べるおもちゃがついています。

肩からかけられるストラップには「グリーンアーミーメン」のフィギュアもついています。

30周年を迎える「トイ・ストーリー」の人気キャラクターたちがぎゅっとつまったポップコーンバケット。

楽しいキャラクターたちと一緒に、ポップコーンタイムを満喫できます☆

『トイ・ストーリー』ポップコーンバケットの紹介でした。

(c)Disney/Pixar

