£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡¡ÂçºåËüÇî¤Ç¤ÎàÅÚ²¼ºÂá¤Ëµ¿Ìä¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ±ÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬Íè¾ì¼Ô¤ËÅÚ²¼ºÂ¤Ç¼Õºá¤¹¤ëÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Á£Ã£Ë£Ô¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÂçºåËüÇî¤Ç¡¢°ÆÆâ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·¸°÷¤ËµÒ¤¬¸À¤¤´ó¤ê¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤½¤ì¤òàÅÚ²¼ºÂËüÇîá¤Ê¤ó¤Æ¤Õ¤¶¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¥Ð¥º¤é¤»¤Æ¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·¸°÷¤Ï¡Ø»Å»ö¡Ù¤È¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¾ì½ê¤òÇÄ°®¤·¤Æ°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¡ØÌò³ä¡Ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤â»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±¿±Ä¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÇÍÅÝ¤·¤Æ¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤Þ¤Ç¤µ¤»¤¿µÒ¤Î¹ÔÆ°¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËüÇî¤Ã¤Æ¤Î¤ÏËÜÍè¡¢³Æ¹ñ¤¬ºÇ¿·µ»½Ñ¤äÊ¸²½¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Îà¸òÎ®¤Î¾ìá¤À¤í¡©¡×¤ÈËüÇî³«ºÅ¤Î°ÕµÁ¤òÄó¼¨¤·¡ÖÀ¤³¦¤ËÆüËÜ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¸«¶ì¤·¤¤»Ñ¤ò»¯¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î£²£°Ç¯¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±ÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Èá¤·¤¤¡£¥«¥¹¥Ï¥é¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤ÏÌ±ÅÙ¤ÎÄã²¼¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÂåÉ½Îã¤À¤í¡©¤â¤¦¾¯¤·¹¤¤¿´¤Ç¹Ô¤¯Â¦¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£