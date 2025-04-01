¥Õ¥é¥ó¥¹¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¥ë¥Ú¥óÁ°ÅÞ¼ó¤ËÍºáÈ½·è¡¡¸ø¶â²£ÎÎ¤Îºá
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥óÁ°ÅÞ¼ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï¸ø¶â²£ÎÎ¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯¸å¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¤Î¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤ÇÁ°ÅÞ¼ó¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑµÄ²ñ¤«¤éÈë½ñµëÍ¿¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÅÞ¤Î³èÆ°Èñ¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¶â²£ÎÎ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï31Æü¡¢¥ë¥Ú¥ó»á¤Ë¶Øîþ4Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ÈïÁªµó¸¢¤Î5Ç¯´ÖÄä»ß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¹µÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢2027Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÃ¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢½é¤Î¶Ë±¦½Ð¿È¤ÎÂçÅýÎÎÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¯¶É¤ÏÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£