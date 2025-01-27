µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ËÎ×¤à¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó±óÆ£Î¶Ç·²ðÉû²ñÄ¹¡Ê»£±Æ¡¦¹¾¸ýÏÂµ®¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹­»á¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

²ñ¸«¤Ë¤ÏÆ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤È¡¢¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶¿å¸­¼£ÀìÌ³¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó²ÅÇ¼½¤¼£²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ðÆ±¶ÉÉû²ñÄ¹¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¶â¸÷½¤¼ÒÄ¹¤Î5¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£

Ãæµï»á¤ËÂÐ¤·¤Æ23Ç¯7·î°Ê¹ß¤ËÊ£¿ô²ó¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÃæµï»á¤¬½÷À­¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±óÆ£Éû²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢°Õ»×¤Î°ìÃ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ãæµï»á¤¬¡¢½÷À­¤Ø¤Î¹Ô°Ù¤òÆ±°Õ¤Î¤â¤Î¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£