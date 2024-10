ディズニーストアが展開する、作品に登場するお馴染みのフードメニューを再現した「Disney Food and Movies」シリーズ。

シリーズ第2弾として、ディズニー&ピクサー映画「トイ・ストーリー」シリーズに登場する“ピザ・プラネット”でお馴染みのフードメニューを再現したフードが登場します☆

ディズニーストア「Disney Food and Movies」第2弾「トイ・ストーリー」

発売日:2024年10月29日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/foodandmovies/

ディズニーストアから、ディズニー&ピクサーアニメーション映画『トイ・ストーリー』に登場する“ピザ・プラネット”の世界観を再現したフードが登場。

フライパンを使って手軽で簡単に作れるピザキットや「エイリアン」がピクサー・ボールに乗っているようなユニークなデザインのピザカッターがラインナップされます。

ピザキットは、デリバリーピザ風のボックス入りで、ホームパーティーやキャンプでみんなで楽しむのもおすすめ。

また、車体の上部の飛行船も再現し、ピザ・プラネット・トラックをモチーフにしたパッケージデザインのフレンチフライのスナックも展開。

さらに「エイリアン」がにっこり笑顔でお顔を出している様子がかわいいカットピザ形のポーチ付きのトルティーヤチップス(タコスミート味)といったお菓子も登場します。

さらに、大人気のグルメポップコーン専門店HillValley(ヒルバレー)との共同企画フードからは、濃厚な味わいが特徴のピザフレーバーのポップコーンがラインナップ☆

リトル・グリーン・メン/エイリアン ピザカッター Disney Food and Movies

価格:1,600円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦19×横8.5×厚み6.5cm

本体 約高さ13.2×幅5.2×奥行き5.8cm

刃 約5.5cm

「リトル・グリーン・メン」こと「エイリアン」のフィギュア付きピザカッター。

ピクサー・ボールデザインのスタンド仕様のケースに、フィギュア付きのピザカッターがセットされています。

まるで「エイリアン」がピクサー・ボールに乗っているような見た目がユニーク!

クリア素材を使ったデザインもおしゃれで、テーブルに遊び心をプラスしてくれます。

劇中に登場するおなじみのピザ屋、ピザ・プラネットのロゴがワクワクするポイントです。

リトル・グリーン・メン/エイリアン スナック フレンチフライ Disney Food and Movies

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ9.3×幅9.2×奥行き20cm

「エイリアン」のパッケージに入った、みんなでシェアできるフレンチフライスナック。

ピザ・プラネット・トラックをモチーフにした車体パッケージの上部には、飛行船モチーフも再現されています。

パッケージの中には、個包装のスナック3袋入り。

袋にも「エイリアン」がプリントされているので、みんなで分ける時もワクワクできます。

食べるだけでなく、目でも楽しめるお菓子はホームパーティーやお土産にもピッタリです☆

リトル・グリーン・メン/エイリアン ピザキット プレート付き Disney Food and Movies

価格:2,500円 (税込)

サイズ:パッケージ 約縦20.5×横20.5×厚み5cm

プレート 約直径20.3×高さ1.2cm

「エイリアン」デザインのメラミンプレートがセットになった、フライパンを使って簡単に作れるピザキット。

直径15cmのピザ2枚が作れる、ピザミックス粉とピザソースがセットになっています。

付属のレシピの通りに粉と用意した水を混ぜたら、生地をこねて・休ませて・のばして、ソースを塗って焼いたら完成!

トッピングの具材は好きなものを用意して、とっておきの1枚を作ることができます。

デリバリーピザ風のボックス入りなので、ホームパーティーやキャンプでみんなで楽しむのもおすすめ。

ピザからお顔を出す「エイリアン」たちをプリントした付属のプレートに盛り付けて味わうことができます。

【HillValley】リトル・グリーン・メン/エイリアン ポップコーン ピザ Disney Food and Movies

価格:1,000円 (税込)

サイズ:約高さ9.6×直径11cm

グルメポップコーン専門店「HillValley(ヒルバレー)」のポップコーンに「エイリアン」デザインのクリアバーレル入りが登場。

後を引く美味しさの、ピザフレーバーが使用されています。

バーレルを開けると、良い香りとともに、まんまる大きなマッシュルーム型のポップコーンがたくさん。

良質なコーンがもつ優れた健康食としての力をそのまま活かすため、オイルをまったく使わずに、熱風だけで大きくするエアーポップド・コーンだけが使われています。

味付けも、こだわり抜いた良質な原材料だけを使い、一粒一粒じっくりと手づくり。

チーズベースのポップコーンにピザ風味のシーズニングやパルメザンチーズパウダーを纏わせた、ガツンと濃厚な味わいのフレーバーになっています。

リトル・グリーン・メン/エイリアン スナック トルティーヤチップス ポーチ入り Disney Food and Movies

価格:2,200円 (税込)

サイズ:約縦20×横12.5×厚み6cm

カットピザ形がユニークな「エイリアン」のファニーなポーチに入った、タコスミート味のトルティーヤチップス。

お顔を出した、にっこり笑顔の「エイリアン」がとってもかわいい☆

刺しゅうやプリントで表現されたトッピングにも注目です。

ファスナーを開けると中にスナックが入っています。

ファスナー部分には小さなループが付いているので、手持ちのボールチェーンなどを通して使うことも可能。

普段使っているバッグに付ければ楽しいアクセントになってくれます。

“ピザ・プラネット”でお馴染みのフードメニューを再現した『トイ・ストーリー』モチーフのフードメニュー。

ディズニーストアが展開する「Disney Food and Movies」の第2弾「トイ・ストーリー」フードは、2024年10月29日より順次販売開始です☆

