いよいよ10月31日に発売となる『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK』の表紙を解禁！

通常版に加え、＠Loppi・HMV限定カバー版/ローソン・＠Loppiカバー版の全3種を公開します！

【通常版】

【＠Loppi・HMV限定カバー】

※HMV店舗・HMV&BOOKS onlineもしくはローソン店頭のLoppi端末でご購入いただけます

【ローソン・＠Loppi限定カバー】

※一部のローソン店頭書籍コーナーもしくはローソン店頭のLoppi端末でご購入いただけます

※限定カバー版は、通常版にそれぞれの限定カバーを巻いた商品となります。

◾️商品情報

タイトル：EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK

発売日：2024年10月31日(木)

定価：2,750円(税込)

■書籍概要

LIVE REPORT（ YELLOW ISLAND 、BLUE ISLAND、RED ISLAND）

バックステージ、リハーサルREPORT

エビライグッズ紹介

EBiDAN相関図2024

エビライをふり返ろう！62名全員アンケート

EBiDAN SPECIAL BAND INTERVIEW

世代別DREAMユニット1問1答

プチっとEBiDAN THE LIVE　REPORT

エビネク名鑑

直筆メッセージ

撮り下ろしインタビュー

・超特急

・SUPER★DRAGON

・ONE N’ ONLY

・BUDDiiS

・EBiDAN SUPER CREATIVE

Interview member＿シューヤ（超特急）、EIKU（ONE Nʼ ONLY）、 KEVIN、MORRIE（BUDDiiS）

・DJ＆TAP DANCE

Interview member_長野凌大（原因は自分にある。）、筒井俊旭（ICEx）、高岡ミロ（Lienel）

・DANCE BLOCK

Interview member_マサヒロ、アロハ（超特急）、塩粼太智（M!LK）、EIKU（ONE N' ONLY ）、FUMINORI、SHOW、FUMIYA（BUDDiiS）、森田璃空（Lienel）

・IKE! IKE! 福男ランキングドリームユニット

Interview member_志賀李玖、阿久根温世（ICEx）

・歌おう！ドリームユニット

タカシ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、郄田彪我（Sakurashimeji）

・ユーキ（超特急）

◾️特典情報

＜通常版対象＞

＠Loppi・HMV限定グループ別フォトカード（９種から1種ランダム）

（ローソン店頭のLoppi端末もしくはHMV店舗・HMV&BOOKS onlineで通常版を購入いただいた方が先着で対象となります）

※ローソン・Loppi限定カバー商品、＠Loppi・HMV限定カバー商品は特典フォトカード対象外となります。

※絵柄は追って公開いたします。楽しみにお待ちください！

詳細はこちらから

https://www.hmv.co.jp/news/article/240917158/

さらに！発売を記念したパネル展の開催も決定！

対象の書籍を開催店舗でご購入いただいた方を対象とした、パネルプレゼントキャンペーンも実施します！

詳細は下記よりご確認ください。

https://www.hmv.co.jp/news/article/240917158/

＜パネル展概要＞

期間：2024年10月31日（火）〜2024年11月13日（水）

HMV&BOOKS SHIBUYA

https://www.hmv.co.jp/store/BTK/

HMV&BOOKS 栄

https://www.hmv.co.jp/store/SAK/

HMV&BOOKS SHINSAIBASHI

https://www.hmv.co.jp/store/BSB/

※開催時間は店舗営業時間に準じます。

※会期中、営業時間が変更になる場合があります。詳しくは店舗HPをご確認ください。

EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK発売記念イベントも決定！

二次抽選を受付中です。

■ローソン・＠Loppi限定カバー版対象イベント

https://l-tike.com/lawsonebidan/

■＠Loppi・HMV限定カバー版対象イベント

https://www.hmv.co.jp/news/article/240918134/