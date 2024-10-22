EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK 表紙解禁＆発売記念パネル展...
いよいよ10月31日に発売となる『EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK』の表紙を解禁！
通常版に加え、＠Loppi・HMV限定カバー版/ローソン・＠Loppiカバー版の全3種を公開します！
【通常版】
【＠Loppi・HMV限定カバー】
※HMV店舗・HMV&BOOKS onlineもしくはローソン店頭のLoppi端末でご購入いただけます
【ローソン・＠Loppi限定カバー】
※一部のローソン店頭書籍コーナーもしくはローソン店頭のLoppi端末でご購入いただけます
※限定カバー版は、通常版にそれぞれの限定カバーを巻いた商品となります。
◾️商品情報
タイトル：EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK
発売日：2024年10月31日(木)
定価：2,750円(税込)
■書籍概要
LIVE REPORT（ YELLOW ISLAND 、BLUE ISLAND、RED ISLAND）
バックステージ、リハーサルREPORT
エビライグッズ紹介
EBiDAN相関図2024
エビライをふり返ろう！62名全員アンケート
EBiDAN SPECIAL BAND INTERVIEW
世代別DREAMユニット1問1答
プチっとEBiDAN THE LIVE REPORT
エビネク名鑑
直筆メッセージ
撮り下ろしインタビュー
・超特急
・SUPER★DRAGON
・ONE N’ ONLY
・BUDDiiS
・EBiDAN SUPER CREATIVE
Interview member＿シューヤ（超特急）、EIKU（ONE Nʼ ONLY）、 KEVIN、MORRIE（BUDDiiS）
・DJ＆TAP DANCE
Interview member_長野凌大（原因は自分にある。）、筒井俊旭（ICEx）、高岡ミロ（Lienel）
・DANCE BLOCK
Interview member_マサヒロ、アロハ（超特急）、塩粼太智（M!LK）、EIKU（ONE N' ONLY ）、FUMINORI、SHOW、FUMIYA（BUDDiiS）、森田璃空（Lienel）
・IKE! IKE! 福男ランキングドリームユニット
Interview member_志賀李玖、阿久根温世（ICEx）
・歌おう！ドリームユニット
タカシ（超特急）、吉田仁人（M!LK）、郄田彪我（Sakurashimeji）
・ユーキ（超特急）
◾️特典情報
＜通常版対象＞
＠Loppi・HMV限定グループ別フォトカード（９種から1種ランダム）
（ローソン店頭のLoppi端末もしくはHMV店舗・HMV&BOOKS onlineで通常版を購入いただいた方が先着で対象となります）
※ローソン・Loppi限定カバー商品、＠Loppi・HMV限定カバー商品は特典フォトカード対象外となります。
※絵柄は追って公開いたします。楽しみにお待ちください！
詳細はこちらから
https://www.hmv.co.jp/news/article/240917158/
さらに！発売を記念したパネル展の開催も決定！
対象の書籍を開催店舗でご購入いただいた方を対象とした、パネルプレゼントキャンペーンも実施します！
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.hmv.co.jp/news/article/240917158/
＜パネル展概要＞
期間：2024年10月31日（火）〜2024年11月13日（水）
HMV&BOOKS SHIBUYA
https://www.hmv.co.jp/store/BTK/
HMV&BOOKS 栄
https://www.hmv.co.jp/store/SAK/
HMV&BOOKS SHINSAIBASHI
https://www.hmv.co.jp/store/BSB/
※開催時間は店舗営業時間に準じます。
※会期中、営業時間が変更になる場合があります。詳しくは店舗HPをご確認ください。
EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024 OFFICIAL BOOK発売記念イベントも決定！
二次抽選を受付中です。
■ローソン・＠Loppi限定カバー版対象イベント
https://l-tike.com/lawsonebidan/
■＠Loppi・HMV限定カバー版対象イベント
https://www.hmv.co.jp/news/article/240918134/