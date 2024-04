すぐにその紙コップの中を確認すると、触角やはねが付いた小さな虫が複数入っていたのだ。実際に撮影された写真には、残った コーヒー の紙コップの内側に、少なくとも7匹の虫がへばりついているのが分かる。この コーヒー を飲んでしまった女性は、一緒にいたパートナーに「目が見えない」と訴えた後、意識を失ってしまった。この時、女性はアナフィラキシーショックを起こしており、顔や皮膚の一部が腫れ上がり、呼吸困難に陥るなど深刻な症状が出ていたそうだ。救急車が到着するまでに、空港の医療スタッフらがアドレナリン投与などの応急処置を行った。その後、病院へ運ばれた女性は集中治療室で治療を受けることになったが、24日に退院することができたという。今回の件を受け、女性が コーヒー を購入した自販機は使用中止となり、空港では 自動販売機 会社にすべての自販機の点検を依頼したという。また、女性の家族は「自販機のメンテナンスが不十分であり、公衆衛生上のリスクがある」と警察に訴えたことが報じられている。なおこのニュースには、「これは気持ち悪い」「毎日掃除してないのかな?」という安全性を懸念する声や、虫の入った コーヒー を飲んでしまった女性に対して「早く回復することを祈っているよ」といったコメントがあがっている。画像は『Metro 「Woman, 21, drinks insect-filled vending machine coffee and is left fighting for life」(Picture: CATI CLADERA/EPA-EFE/Shutterstock)(Picture: Ultima Hora)、「Shopper finds world’s largest venomous spider with egg sac in Tesco bananas」(Picture: Caters News Agency)』『Lesley Kuhn Facebook「Check packaged lettuces carefully.」』『Scottish SPCA Facebook「Brock, the Iberian wall lizard, found himself in a spot of bother when he stowed away on a broccoli head.」』『New York Post 「Delta passengers showered with maggots after they fell from plane’s overhead compartment」(Liza - stock.adobe.com)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)