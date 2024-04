『デッドプール VS. ウルヴァリン』発売 ─ 映画でも話題の対決エピソード傑作選

ShoPro(小学館集英社プロダクション)より、マーベル邦訳アメコミの新刊『デッドプール VS. ウルヴァリン』が2024年4月25日より発売となった。

不死身 VS. 不死身!今年公開予定の最新映画『デッドプール&ウルヴァリン』でも注目を集める二人のヒーローが激突する!

本書は、アメリカで2017年に刊行されたウルヴァリンとデッドプールの対決エピソードを集めた作品集『ウルヴァリン VS. デッドプール』からエピソードを厳選して収録した日本独自編集版の傑作選。

常軌を逸した戦闘能力とユーモアセンスを持つデッドプールと頑強な肉体と精神を持つウルヴァリン。同じヒーリング・ファクターという能力を持った不死身のヒーローでありながら、性格はまったく正反対の二人。そんな両者が、本作で容赦なく激突し、時にタッグを組んで敵に立ち向かう。

2024年7月26日(金)日米同時公開予定の最新映画『デッドプール&ウルヴァリン』でも注目が集まっている二人の共演をコミックスでいちはやくお届け。情け無用、残酷無比な不死身対不死身の戦いを楽しもう。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

The post first appeared on .