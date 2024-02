Appleが折りたたみ可能な スマートフォン の試作品を少なくとも2機種開発していると、海外メディアのThe Informationが報じました。Apple Develops a Foldable Clamshell iPhone - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-develops-a-foldable-clamshell-iphone

Apple is still working on foldable iPhone s and iPads - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/2/7/24064617/apple-foldable-iphone-ipad-rumor-z-flip-5Report: Apple is testing foldable iPhone s, having the same problems as everyone else | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2024/02/report-apple-is-testing-foldable-iphones-having-the-same-problems-as-everyone-else/伝えられるところによると、Appleの折りたたみ式 スマートフォン は2024年または2025年の量産計画に含まれていないため、開発がキャンセルされる可能性があり、仮に登場するとしてもすぐに登場する見込みは薄いとのこと。Appleの折りたたみ式 スマートフォン の設計開発チームは、Samsungの「Galaxy Z Fold」シリーズやGoogleのPixel Foldが開発初期に経験したのと同様に、壊れやすい、高価、中央の継ぎ目が目立つ、平らな場所に置くと安定しないなどの問題に直面しており、開発は難航しているとされています。さらに、Appleのエンジニアは折りたたみ式 スマートフォン を「現行の iPhone モデルと同じくらい薄い」機種にすることを目指していると伝えられていますが、バッテリーのサイズやディスプレイ関連の部品により難しい課題となっています。これまでのところ、Appleはさまざまなサイズの折りたたみ式 スマートフォン の部品調達について、少なくとも1社のアジア企業と協議していると、The Informationは報じました。折りたたみ式のApple製品としては、 スマートフォン のほかに「折りたたみ式iPad」の登場もうわさされています。「折りたたみ式iPad」が2024年に登場するとのウワサ - GIGAZINEby FHKE折りたたみ式iPadについても計画が進行中とされており、The InformationによるとAppleは8インチのディスプレイを搭載したiPad miniとほぼ同じサイズの折りたたみ式タブレットを開発しているとのこと。折りたたみ式iPadの開発に取り組んでいるAppleのエンジニアは、ディスプレイの中央にできる折り目を減らすために試行錯誤を続けており、並行してディスプレイを広げたときに平らになるヒンジの開発も目指しているそうです。Appleが折りたたみ式iPadをいつ発売するかは不明ですが、海外メディアのTHE ELECによると、Appleは2026年から2027年までを念頭に7インチまたは8インチの折りたたみ式iPadの開発を進めているとされています。