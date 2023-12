昨今はインフルエンサーとして活動しながら生計を立てている人が増えているが、このほどオーストラリアでインフルエンサーとして活動する女性が、娘もインフルエンサーとして活動できるように学校を中退させると明かし、物議を醸している。米ニュースメディア『New York Post』などが報じた。

【この記事の他の写真を見る】

豪ゴールドコースト在住で娘2人の母親であるカット・ゾーイ・クラークさん(Kat Zoe Clark、37)は、TikTokに540万人のフォロワーを抱えるインフルエンサーだ。彼女は普段の生活の様子や美容についての動画などを投稿しているが、娘2人も時々動画に登場する。

そのため次女で現在12歳のデジャちゃんはカットさんの影響もあってか、カットさんとの共有のTikTokアカウントを持っており、すでに110万人ものフォロワーがいる。そんな中で最近、オーストラリアの女性に焦点をあてたポッドキャスト「It’s All Her」にカットさんが出演し、デジャちゃんについて「学校を辞めさせる」と明かしてリスナーを困惑させた。

カットさんによると、母娘共にSNSで有名になってから家族のライフスタイルが劇的に変わってしまったという。デジャちゃんもカットさんと一緒に出張することが多くなり、学校を頻繁に欠席するようになったそうで、カットさんはこのように述べている。

「この新しい生活をスタートさせてからは出張が多くなって、私たちは頻繁にシドニーに飛んでいます。だから月曜から金曜の午前9時から午後3時までという学校教育だと、うまく事が運べないんです。」

カットさんはデジャちゃんの意思を尊重した上で、来年からは学校に通うのではなく自宅で教育が受けられるようにするという。そうすることで、デジャちゃんがインフルエンサーとしての活動に集中できるとカットさんは判断したようだ。しかし彼女の決断は多くの人を驚かせたようで、このような批判的な意見が届いた。

「成長期の真っ只中にきちんとした教育の場から退かせて、競争の激しい不安定なSNSの仕事に就かせることは憂慮すべき一例となってしまうでしょうね。」

「あなたの言いたいことは分かるけど、世界のあちこちで少女たちが教育を受けようと必死になっているってことを忘れないでほしいな。」

「どんな決断をするにしても、あなたの娘があまりにも早く大人になるよう急かさないようにしてください。彼女には子供でいる時期が必要だ。」

ところがカットさんは、自分の決定をこのように肯定した。

「デジャは今、中学1年ですが来年から自宅教育に切り替える予定です。それが娘にとって最善だと考えていますし、今あるチャンスを逃してほしくないのです。でも、もしこれがデジャにとって適切は方法ではなかったと判断した場合には、喜んで学校に行かせるつもりです。」

「そのうち娘が10年生(高校1年生)くらいになって『ママ、実はこれ(インフルエンサー)が私のやりたいことじゃなかったの』と言ったら、すぐにでも学校に戻ることができるでしょう。」

なお、長女のラティーシャさん(Latisha、20)は大学まで進学させたが、カットさんと一緒にポッドキャストを始めてからというもの、その道に進みたいという本人の意思を尊重して大学を中退させたという。そんなカットさん自身も高校は卒業しておらず、10代でラティーシャさんを出産していることもあるためか、娘たちが学校へ通うことについて強制する考えはないようだ。

娘たちがSNSに関わることについてカットさんは大賛成しているが、「もしデジャが弁護士や外科医になりたいと思うなら、私たちは当然サポートし、応援することでしょう。でも、今のところそれは彼女の目標ではないんですよね」と述べ、娘たちの選択を尊重してこれからもサポートしていく姿勢を見せている。

