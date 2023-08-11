¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÅêÂÇ6´§¤Î²ÄÇ½À¡¡¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡É¾×·â¡Ö´°Á´¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×
Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âËÉ¸æÎ¨4°Ì¡¢Ã¥»°¿¶¿ô3°Ì
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤âÄ¾¶á3Àï¤Ç¤Ï·×19¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¼«ÀÕ¥¼¥í¤Î¹¥Åê¤¬Â³¤¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.17¤ËÎÉ²½¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅêµåÊ¬ÀÏ²È¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤ÏSNS¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¸½ºß¡¢ÅêÂÇÎ¾Êý¤Î3´§¤Î¹àÌÜ¤Ç¥È¥Ã¥×6¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃåÌÜ¡£¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç1°Ì¡¢ÂÇÅÀ3°Ì¡¢ÂÇÎ¨3°Ì¡¢ËÉ¸æÎ¨4°Ì¡¢¾¡Íø¿ô6°Ì¡ÊÅê¹Æ»þÅÀ¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶¿ô3°Ì¤È¶Ã¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤âÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤ì¤Ï´°Á´¤ËÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ÃØ³¡£ÂÇ·âÉôÌç¤Ç¤ÏÁ´¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤Ç3´§²¦¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÂÇ¼Ô¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¼ê¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¡£OPS¡¢ÈïÂÇÎ¨¤ÏÆ²¡¹¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê2¤«·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë