『AND JUST LIKE THAT… /セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2、米本国と同時配信決定！

『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2が、米本国HBO Maxと同時の6月22日(木)16時よりU-NEXTにて見放題独占配信!



『セックス・アンド・ザ・シティ』シリーズ

ニューヨーク・マンハッタンを舞台に30代独身女性たちのリアルライフを赤裸々に描き、世界中で大旋風を巻き起こした歴史的な大ヒットシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ(SATC)』(1998〜2004)。劇中で炸裂する恋愛やセックスにまつわる本音は世界中の女性たちの共感を集め、数多くのファッション・アイテムが大流行するなど世界中で社会現象となり、今なお色褪せない魅力によって多くのファンを熱狂させ続けている。

2021年12月より全世界待望の『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が米国HBO Max、日本ではU-NEXTにて配信がスタート。個性豊かな新キャストを迎え、30代から50代になったキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイビス)の人生や友情が描かれた『セックス・アンド・ザ・シティ』の新たな物語は、HBO Max史上最高視聴者数及びU-NEXTの海外ドラマジャンルにおける歴代1位を記録。あまりの人気にシーズン1配信終了と同時にシーズン2の製作が決定した。

シーズン2予告編



この度解禁となったティザー予告にはキャリーの元カレ、エイデン(ジョン・コーベット)の姿も? さらに新しくなって戻ってくる『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』に期待!

『AND JUST LIKE THAT… / セックス・アンド・ザ・シティ新章』シーズン2作品概要 【エピソード数】全11話

【配信開始日】2023年6月22日(木)16:00 第1,2話 配信予定(以降、毎週木曜1話ずつ配信)※字吹同時予定

【視聴形態】見放題

(海外ドラマNAVI)