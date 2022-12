女優の真木よう子(40)が9日、自身のインスタグラムを更新。自身のインスタグラムを更新。変貌した自身の姿に「性別不明」とツッコミを入れた。

真木は黒髪のウェーブボブの自身のアップの写真を1枚アップ。「When I changed my hair to black, my gender became unknown...」(黒髪に変えたら性別不明になった...)と自身にツッコミを入れている。

直前に更新したストーリーズでは、体のラインが美しい、白のロングドレスをまとった姿の写真を披露し、「モエのイベントにお邪魔しました」とコメントを添えている。

この投稿に、フォロワーからは「性別不明ではなくて魅惑な方ですね」「めっちゃかっこいい」「同じ日本人と思えないほどに綺麗」「よっ!美男子」「ずるすぎるよ」「性別を持たない美女?」「涙が。」「やはりストレートが似合う」「ガラリとイメージ変わりますね」「白のドレス姿、とても綺麗」「どちらにしても美形」「やっぱり黒髪が素敵だ」などのコメントが多数寄せられている。