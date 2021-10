HBO Max『タイタンズ』と『ドゥーム・パトロール』、シーズン4へ更新決定

HBO Maxで配信中のDCドラマ『Titans/タイタンズ』と『ドゥーム・パトロール』がそろってシーズン4へ更新されることが決定。10月17日(日)に開催されたアメコミファンの祭典DCファンドームで発表された。

バットマンのサイドキックである初代ロビンを中心に、殊能力を持つ若きヒーローたちとチーム"タイタンズ"を結成し、迫りくる強大な悪に立ち向かうヒーローアクションドラマ(日本ではNetflixとU-NEXTにてシーズン1〜2が配信中)。本国アメリカでは、今月21日(木)にシーズン3の最終話を迎える予定だ。

タイタンズのリーダー、ロビンをブレントン・スウェイツ(『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』)、稲妻を放つスターファイアをアナ・ディオプ(『24:レガシー』)、悪魔の娘レイヴンをティーガン・クロフト(『OSIRIS/オシリス』)、ビーストボーイをライアン・ポッター(『ベイマックス』)が扮する。その他の出演者はコナー・レスリー(『ブラックリスト』)、カラン・ウォルターズ(『SUPERGIRL/スーパーガール』)、ヴィンセント・カーシーザー(『MAD MEN マッドメン』)ら。

一方、『タイタンズ』シーズン1第4話にも登場した、異常な能力ゆえに世間から疎まれる者たちが、ヒーローとして怪事件から地球を守るというドゥーム・パトロールの活躍を描くはシーズン3の配信が半ばを迎えたところ。HBO Maxにて毎週木曜日に新エピソードがリリースされており、11月11日(木)に最終話が配信予定。(日本では10月22日よりシーズン2がU-NEXTにて独占配信スタート)。

変わり者のヒーローを演じる豪華キャストはブレンダン・フレイザー(『ハムナプトラ』シリーズ)、マット・ボマー(『ホワイトカラー』)、エイプリル・ボウルビー(『私はラブ・リーガル』)、ダイアン・ゲレーロ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、ジョイヴァン・ウェイド(『ドクター・フー』)、ティモシー・ダルトン(『007/消されたライセンス』)ら。

本イベントでは、『ドゥーム・パトロール』シーズン3のミッドシーズン予告編としてこちらの映像も解禁となった。(日本未配信のシーズンとなるため、ネタバレにご注意ください)

『Titans/タイタンズ』シーズン1〜2はNetflixとU-NEXTで配信中。『ドゥーム・パトロール』シーズン2は10月22日(金)よりU-NEXTにて独占配信スタート。(海外ドラマNAVI)



