ハンバーガーやポテトなどファーストフードはいつの時代も大人気だ。海外では、ファーストフードをめぐって、 殺人事件 にまで発展することもあるようだ。アメリカ・アーカンソー州の裁判所は、ハンバーガーをめぐって口論になった男女2人を銃撃した男に対し、有罪判決を言い渡したと海外ニュースサイト『Newsweek』『Fox13』などが10月2日までに報じた。 >>「閉店の2分前に注文」雑にハンバーガーを作る動画をTikTokに投稿、批判が殺到<< ​​​記事によると、2019年3月5日、ともに当時37歳の男女2人は、ファーストフード店を訪れた。女性と男性の関係性は報じられていないが、2人は、男性の35歳弟(以下、弟)に頼まれたハンバーガーなどを購入。弟の家を訪ねたそうだ。弟は、2人が買ってきたハンバーガーを食べようとしたが、マヨネーズがかかっているのを発見。弟は、「俺がマヨネーズのかかったハンバーガーが嫌いなことを知っているだろう」と女性に詰め寄り言い争いを始めた。そこに男性も加わり、激しい口論に発展。弟の怒りは収まらなかったようで、銃を取り出して2人を撃ったという。2人とも病院に運ばれたが、女性は死亡、男性は一命を取り留めた。弟は現場から逃走するが、事件発生から2日後、自ら警察に出頭。殺人の疑いで逮捕されたという。今年9月30日に開かれた裁判で、裁判所は弟を第一級殺人など複数の罪で有罪とし、合計130年の禁固刑を言い渡したという。このニュースが世界に広がると、ネット上では、「よほどマヨネーズが嫌いだったのか」「男に渡したバーガーは、チキンバーガーだったな。大抵マヨネーズ味付けだし」「食の恨みは恐ろしい」「自分勝手な男だ。人に買ってきてもらっておいてこの対応。亡くなった女性が気の毒」「ハンバーガーにマヨネーズは私もイヤだ。でも文句を言うくらいで、人は殺しません」「女性は嫌がらせのつもりで、わざとマヨネーズ入りにしたのかな」など様々な声が上がった。海外ではファーストフードの注文をめぐり、殺人事件に発展したケースが他にもある。アメリカ・ルイジアナ州ジェファーソン郡警察は、ファーストフードの注文をめぐって両親を包丁で刺した男を逮捕したと海外ニュース『INDEPENDENT』『CBS NEWS』などが2015年11月27日までに報じた。記事によると、当時32歳の男は同年11月25日、ルイジアナ州に住む両親の住宅を訪れていたという。両親(当時父親58歳、母親57歳)は夕方頃、ファーストフード店に電話をかけて、ハンバーガーなどを注文。その後、配達されたファーストフードを見かけた男は、自分の分を注文しなかったことに激高。包丁を手に持ち、2階の寝室にいた両親を刺したという。両親はともに病院に搬送されたが、父親は死亡。母親は頭に傷を負ったが、命に別状はなかったそうだ。男は現場から逃走。翌日の朝、ミシシッピ州の親戚の家にいたところを逮捕され、第二級殺人罪で起訴された。2019年10月に開かれた裁判では、男は重度の精神的障害を理由に、刑事的責任能力を問えないとされ、無罪判決が言い渡されたという。ファーストフードに限らず、楽しみにしていた食べ物にありつけなかったら、誰でも落胆するだろう。しかし、自分の思い通りにならないからといって、いろいろと対応してくれた人に怒りをぶつけ、命まで奪っていいはずがない。