外見を変え、時には驚きの若返りを可能にすることもある美容整形手術。国際美容外科学会の統計によると、2022年に全世界で行われた外科的美容整形手術の総件数は約1,280万件に上り、その数は今も増加傾向にある。アメリカ、ブラジル、韓国がトップ3を占めるが、トルコも年間46万件（2022年統計）の美容整形手術が行われる美容整形大国だ。そのトルコで美容整形手術を受けた、ある男性の写真が耳目を集めている。手術前の姿は60代だ