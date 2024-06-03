ファッションセンターしまむらは、2024年6月3日からカイタックファミリーの「MUDAZERO」プロジェクトの一環として、一部店舗で衣料品回収を実施します。不要な洋服はリサイクルで断捨離を しまむらグループでは、「商品廃棄ゼロの継続と進化」をESG課題の1つとして、販売商品を売り切る「廃棄ゼロ」を実施しています。この取り組みをさらに進化させるため、購入後に不要となった衣料品を回収しリサイクルすることで「廃棄ゼロ」を