就任以降、ルーキーの抜擢など様々な変革を実行している巨人・阿部慎之助監督（45）。原辰徳前監督（65）時代に重宝された大城卓三捕手（31）の“正捕手剥奪”も変革の一つだ。今シーズン、大城は30日時点で23試合出場にとどまり、打率.188、３打点、ノーアーチと成績も振るわない。「阿部監督は小林誠司（34）、岸田行倫（27）を積極的にスタメンで起用し、大城は５月８日にファームに落とされました。交流戦開始後の５月31日に