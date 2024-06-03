【ソウル時事】韓国の尹錫悦大統領は３日、南東部・浦項沖の日本海に最大１４０億バレルに達する大量の石油と天然ガスが埋蔵されている可能性が高いことを明らかにした。政府が米国の民間企業に依頼し、深海を調査してきたという。今年末に試掘作業に着手する。尹氏は記者団に「埋蔵量は韓国全体が最大２９年使える天然ガスと最大４年超使用できる石油の量に当たる」と説明。産業通商資源省の探査と試掘の計画を承認したと明ら