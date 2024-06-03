女優で歌手のソニン（41）が2日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。CDジャケットで披露した“裸エプロン”を振り返った。ソニンは1999年にテレビ東京の人気番組「ASAYAN」で「モーニング娘。」のオーディションを受けるも落選。翌年、3人組グループとして「EEJUMP」を結成した。しかし、結成半年でメンバーの1人が脱退。その後、2人組としてデビューしたものの、もう1人が不祥事を起こし、2年でグ