東京・中目黒にある「ナナシノ」は、季節に応じて販売商品が変化するスイーツ専門店。秋は焼き芋、冬はチョコレート、春は桜スイーツ、そして夏にはかき氷専門店へと変貌を遂げるのだとか！毎年、予約開始5分で満席になる（！）ほど人気のかき氷専門店には、一風変わったメニューが存在するのだそう。さっそくお店のメニューをチェックしてみたところ……むむっ？これはどう見ても、かき氷じゃなくて「おにぎり」なんですけども…