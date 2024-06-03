52歳の誕生日迎えたロバーツ監督にウイスキーとチョコレートをプレゼント米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手が指揮官に贈った誕生日プレゼントが話題を呼んでいる。5月31日（日本時間6月1日）に52歳になったデーブ・ロバーツ監督に、日本のウイスキーとチョコレートボックスを贈呈したと米記者が報道。妻・真美子さんのアイデアだそうで、日本のファンから「何もかも素敵」「お二人とも素晴らしすぎます」と称賛の声が上がっ