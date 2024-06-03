マツダは3日、車両認証不正を巡る問題を受けて調査した結果、アテンザ、アクセラ、アテンザ/MAZDA6ロードスターRF、MAZDA2の5車種について不正事案があった、と明らかにした。【写真】マツダの「ロードスターRF」このうち、ロードスターRF、MAZDA2の2車種は、出力試験におけるエンジン制御ソフトの書き換えが判明。残りの3車種は生産が終了しており、衝突試験における試験車両の不正加工があったという。5車種の販売時期は