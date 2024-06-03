第一次UWFの旗揚げから今年で40年。アントニオ猪木のために設立され、カルト的な人気を誇った団体の「40年目の真実」とは？愛弟子だけが知る「猪木の素顔」とは？アントニオ猪木とUWFに人生を翻弄された前田日明藤原喜明の二人によるNGなしのガチンコ対談をお送りしたい。気になるテーマは「道場破り」についてだ。(本記事は『アントニオ猪木とUWF』（宝島社）より、一部抜粋したものです)◆「キング・オブ・スポーツ」と公