トヨタ車は現在も調査中。トヨタに関しては継続調査中国土交通省は2024年6月3日、型式指定を取得している自動車メーカー等85社に対し行った調査の結果、5月末までに自動車メーカー計5社から、型式指定申請における不正行為が行われていたとの報告があったと発表しました。今回出荷・販売を停止すると発表された車両のひとつである「ヤリス クロス」（画像：トヨタ）。これは、タイハツ等の不正事案を踏まえ、型式指定を取得し