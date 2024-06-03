《ロングヘアの自由もない世の中なんて、、、厨房の仕事でもない時は、よくないですか？インスタのDMはこういうの結構きますよ。今のところXのほうがクリーンです。無表情で、即ブロックだがな！！》6月2日、タレントの優木まおみが自身のXを更新。自身のSNSに届いたというDMのスクショとともに、投稿した。そのDMとは《優木まおみさんに苦情です。失礼ですが、髪をおろしてるのが不愉快です。見苦しいです。髪ぐらい結んで