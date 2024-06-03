防御率0.00の巨人・泉は昨オフに鷹からトレードで加入巨人・泉圭輔投手の無双ぶりにファンが驚愕している。ここまで15試合救援で登板し、防御率0.00、WHIPも「0.57」の成績を残し、セ・リーグ首位にいるチームに貢献している。昨季トレードで加入した27歳右腕の活躍にファンも「来てくれてありがとう」などとコメントを寄せている。27歳の6年目、泉は金沢星稜大からドラフト6位でソフトバンクへ入団。2020年から3年連続で30試