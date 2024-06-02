ホストと関わらなければ、結婚して主婦になって、子どももいただろうなって思います」《黒髪ロングの美女がなぜ…》ホストに5000万円の借金をした30歳・女性(写真多数)今から30年前、ホストクラブにハマったことで人生を大きく変わった、加奈子（仮名・48歳）さん。彼女はなぜホストにハマり、そしてどう転落していったのか？作家の大泉りか氏による文庫『ホス狂い』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む