「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１２」（２日、アリーナ立川立飛）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１２回大会が行われた。“アウトローのカリスマ”と呼ばれる人気選手で、作家の瓜田純士は、元愚連隊の総長、“濱の狂犬”と呼ばれる元アウトサイダーで、俳優の黒石高大との対戦し、判定０−５で敗れた。瓜田はこれでＢＤ８のキム・アムゲ戦、ＢＤ１０の萩原裕介戦に続いて３連敗となった。試合後は