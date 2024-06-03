佳子さまは3日に賢所を参拝し、帰国を報告されました。ギリシャでは天皇陛下のお言葉を伝えられた佳子さま。その思いとはどのようなものだったのでしょうか。■ギリシャへの公式訪問で“自信”皇居に入られたのは秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さま。天照大御神が祭られている「賢所」を参拝し、ギリシャ訪問を報告されました。佳子さまが帰国されたのは1日のこと。ギリシャとの外交関係樹立125周年を記念した8日間の公式訪問でし