東京都中野区野方のマンションの一室で、10代の少女が交際相手の男に胸を刺されて重傷を負った事件で、警視庁野方署は2日、殺人未遂の疑いで緊急逮捕していたYouTuberの「ぷす」こと矢野麻也容疑者（30）を送検した。この事件を受けて、同容疑者がすべての楽曲の作詞作曲を手がける3人組音楽ユニット「ツユ」は、6月に予定していたライブ2公演の中止を発表。集英社オンラインの取材に、大阪時代の矢野容疑者をよく知る人物が答えた