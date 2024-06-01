【AFP＝時事】オランダのピート・アデマ（Piet Adema）農業・自然・食品品質相は5月31日、子犬と触れ合いながらヨガを行う「パピー・ヨガ」は発育段階にある子犬にストレスを与えているとして、禁止を検討していると明らかにした。子犬と触れ合いながら伝統的なヨガを行うパピー・ヨガの教室は、数か月前にオランダで開設されて以来、特に首都アムステルダムでは大人気となっている。しかし、眠っているところを起こされてヨガ