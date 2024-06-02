TikTokのフォロワー数72万9千人超、Instagramでは12万7千人超というイギリスの女性インフルエンサーが先月上旬、半永久的な染毛剤“ヘナ”で顔にソバカスを入れる動画を投稿したところ、ヘイターからの容赦ないコメントが続出した。視聴者はいったい、女性のDIYのソバカスにどんな感想を寄せたのか…。ニュースメディア『Tyla』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】メイクアップや美容、化粧品にいたるまで美に関する様々な