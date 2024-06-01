夏はサンダルの欠かせない季節。そんなサンダルスタイルにぴったりなアイテムをセリアで見つけました。これは一度使えば手放せなくなること間違いなし！気になる靴擦れや、汗のぺたぺたを軽減してくれるという商品なんです。シンプルで使いやすいアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サンダル用バンド価格：￥110（税込）販売ショップ：セリア夏のあのス